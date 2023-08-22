В Брянске появилась новая флаговая инсталляция

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска появилась новая флаговая инсталляция. Полотно триколора длиной около четырех метров установили на новом автомобильном кольце на пересечении проспекта Героев и проспекта Московского. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

22 августа во всей стране отмечают День Государственного флага Российской Федерации.

В честь этой даты Фокинский район наряжают в цвета российского триколора.

В этом году больше 150 флагов и флаговых конструкций украсят проспект Московский. Также декоративные конструкции с флагами установят в пешеходных зонах в центральной части района, на разворотных кольцах и в скверах.