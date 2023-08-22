В Брянске украсили сквер имени Ленина

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска на центральных улицах и в сквере имени Ленина разместили флаги на инсталляции, сделали монтаж тематических баннеров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, город начали украшать к 17 сентября – к 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и к Дню города. На зданиях Брянска появляются праздничные плакаты. На них изображена стилизованная цифра «80».

Праздничные плакаты выполнены в сочетании алого, красного, бордового цветов. С одной стороны - стилизованная цифра «80», с другой - радостные лица солдат-победителей. И такие баннеры, плакаты, перетяжки, иллюминации и консоли до 17 сентября украсят весь областной центр.