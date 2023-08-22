Житель Брянска поймал сома весом больше 24 килограмм

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Житель Бежицкого района Брянска Александр Борисов в минувшие выходные поймал сома весом 24 килограмма 200 грамм. Длина рыбы – 1 метр 58 сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Обитал великан в карьере у города Фокино. Местные жители назвали его озеро Зеленка.

- Примерно 25-30 минут я с ним боролся, покатал он меня по озеру на лодке, - рассказал Александр Борисов. - Очень сильный, выносливый зверь. Адреналин, конечно, зашкаливает, но трофей того стоит!

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Мужчина профессионально занимается ловлей сомов. Великана ему удалось поймать самодельной снастью – квоком. А для приманки рыбак использовал любимое лакомство сома – мясо ракушки