Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске строят новую пешеходную зону. В порядок приводят территорию, вокруг кинотеатра «Победа». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядная организация уже уложила плитку, установила бордюры. В планах - завоз грунта, посев газона, а также установка лавочек, урн и нескольких фонарей взамен старых. Для этого все готово.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Работы начали в конце июля. Руководство Дворца культуры и искусства надеется, что ремонт завершат к Дню города.

Напомним, два года назад вокруг «Победы» начали благоустройство со стороны парка имени Пушкина. Тогда сделали несколько дорожек из тротуарной плитки, пандусы для маломобильных групп населения. Для артистов подготовили площадку для выступлений.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В следующем году руководители «Победы» планируют завершить благоустройство оставшейся третьей части территории вокруг кинотеатра так, чтобы она составляла единую пешеходную зону с расположенным напротив Майским парком. Разделять их будет лишь улица Майской Стачки.