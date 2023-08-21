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Общество21 августа 2023 13:16

В Брянской области для четырех больниц приобрели электроэнцефалографы

Оборудование используют в отделении неврологии, функциональной диагностики
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области для Стародубской, Климовской, Красногорской ЦРБ и Брянской межрайонной больницы приобрели электроэнцефалографы. Оборудование появилось в медучреждениях в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Этот многоканальный прибор предназначен для неинвазивной диагностики. С его применением возможно провести высокоинформативное исследование. Оборудование позволяет регистрировать электрические биопотенциалы головного мозга, которые отражают его функциональную активность.

Электроэнцефалографы помогают отследить функциональные изменения мозга, диагностировать заболевание, оценить воздействие проводящей терапии. Оборудование используют в отделении неврологии, функциональной диагностики.

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