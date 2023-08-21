Брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал серебро на турнире в Сочи

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал серебро на турнире второй категории «Кубка Федерации тенниса Сочи». Он выступал в группе до 13 лет. Спортсмен стал серебряным призером турнира в одиночном разряде. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Соревнования состоялись в Сочи. В них участвовали сильнейшие теннисисты из Москвы, Сочи, Санкт - Петербурга, Ростова-на-Дону.

Георгий Абушенко – воспитанник спортивной школы «Торпедо». Юный теннисист занимается у тренера Д.В. Ковалевского.

Возрастное ограничение – 12+