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Общество21 августа 2023 11:40

В Брянске вековой юбилей встретила Елизавета Пешая

В адрес юбилярши прозвучали теплые поздравления и пожелания
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске вековой юбилей встретила Елизавета Пешая. Об этом сообщают в пресс- службе Брянской городской администрации.

В воскресенье, 20 августа, женщину пришли поздравить исполняющий обязанности главы Советской районной администрации города Брянска Денис Семенов, председатель Советской районной территориальной депутатской группы Владимир Харитоненков и творческий коллектив ГДК Советского района.

Елизавете Сидоровне адресовали самые теплые и искренние поздравления, а также передали открытки от президента России Владимира Путина и губернатора Брянской области Александра Богомаза.

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