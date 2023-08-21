Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске вековой юбилей встретила Елизавета Пешая. Об этом сообщают в пресс- службе Брянской городской администрации.

В воскресенье, 20 августа, женщину пришли поздравить исполняющий обязанности главы Советской районной администрации города Брянска Денис Семенов, председатель Советской районной территориальной депутатской группы Владимир Харитоненков и творческий коллектив ГДК Советского района.

Елизавете Сидоровне адресовали самые теплые и искренние поздравления, а также передали открытки от президента России Владимира Путина и губернатора Брянской области Александра Богомаза.