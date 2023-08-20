В Брянске скончался Заслуженный тренер России Анатолий Осадчий

Фото: комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

В Брянске на 86-м году жизни скончался Заслуженный тренер России, Почетный гражданин города Брянска, Почетный железнодорожник Анатолий Осадчий. Об этом сообщают в комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Анатолий Алексеевич был выдающимся спортивным тренером и прославился своими достижениями в области спорта. Он посвятил свою жизнь развитию и поддержке спортивных талантов, помогая им раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов.

Анатолий Алексеевич навсегда останется в памяти коллег не только профессионалом, но и человеком высокой культуры и уважения к окружающим. Он всегда был готов прийти на помощь и поддержать в трудную минуту.

- Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким Анатолия Алексеевича в этот тяжелый период, - говорят коллеги. -. Его потеря оставляет ощутимую пустоту в сердцах всех, кто его знал и уважал.