Брянская студентка побывала на всероссийском молодежном форуме «Машук»

Фото: Брянский государственный технический университет.

Студентка Брянского государственного технического университета Шапенская Алина стала участником форума «Машук», проходящего в Пятигорске. Об этом сообщают в образовательном учреждении.

Форум проходит в две смены. Он объединяет больше двух тысяч человек. Вмести они формируют современную модель системы обучения, просвещения и наставничества на основании лучших отечественных педагогических практик.

Образовательная программа состоит из 12 тематических направлений. Они объединяют все векторы развития педагогики и наставничества в России.

Возрастное ограничение – 12+