В Брянске возле детсада «Лучистый» устроят санитарную пятницу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска возле детсада «Лучистый», между многоквартирными домами, устроят санитарную пятницу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Уже выкосили прилегающие территории. Управляющая компания убрала граффити со стен соседних домов. Приводит в порядок свою территорию и соседний физкультурно-оздоровительный комплекс «Святогор».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, еще раньше, 18 августа, на территории возле детскогон сада «Лучистый» побывал глава Советского района Денис Семенов. Он призвал руководителей коммунальных служб, управляющих компаний и физкультурно-оздоровительного комплекса «Святогор» навести порядок на подведомственных территориях. Тем более, сотрудники дошкольного учреждения жаловались на нескошенную траву, валяющийся мусор, граффити на фасадах и заборах.