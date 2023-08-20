Фото: музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг».

В брянском Овстуге наградили победителей литературного конкурса «Мыслящий тростник». Торжественная церемония прошла в музее-заповеднике поэта Федора Тютчева в 11-й раз. Об этом сообщают в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг».

Гости возложили цветы к памятнику поэту в парке усадьбы. К «виновникам торжества» обратилась директор музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» Оксана Шейкина.

- В этом году мы отмечаем две знаменательные даты - 150 лет со дня смерти Федора Тютчева и 220 лет, как поэт родился здесь в Овстуге, - сказала Оксана Михайловна. - Кроме того, ровно 260 лет прошло с момента, как в Овстуге поселились Тютчевы. С тех пор это место дарит вдохновение его обитателям. Надеюсь, оно вдохновит наших гостей на новые произведения.

Победителей конкурса «Мыслящий тростник» по традиции выбрали в двух номинациях: «Философское стихотворение» и «Философское эссе». В 2023 году участники прислали больше 240 поэтических произведений и больше 30 эссе.

Главный приз конкурса – «Хрустальный лебедь». Это фрагмент тютчевского фамильного герба, главная его фигура. Он представляет собой крылатый жезл и корону.Его получили поэт из Сергиева Посада Николай Переяслов в номинации «Философское стихотворение» и главный редактор журнала «Роман-газета» Юрий Козлов в номинации «Философское эссе».

Лауреатами в номинации «Философское эссе» признали заместителя директора Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева Ольгу Горелую, кандидата физико-математических наук из Санкт-Петербурга Анну Зенцову и пенсионера из Санкт-Петербурга Михаила Князева.

После церемонии награждения в Мраморном зале прошла творческая встреча «Пусть души коснется книга…».

Возрастное ограничение – 0+