В Брянской области прошли военно-мобилизационные сборы

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области прошли двухдневные военно-мобилизационные сборы. Их проводят каждый год. Но в этот раз здесь создали обстановку. Приближенную к боевой. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Военно-мобилизационные сборы проводили вместе с руководителями органов исполнительной власти, главами муниципальных образований, депутатами.

- Перед началом занятий вместе с командиром части Тимофеем Анатольевичем Гончаровым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артемом Викторовичем Туровым почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - возложили цветы к могиле 16 неизвестных солдат и монументу Советскому воину, - рассказал Александр Богомаз. - Посетили домовой храм во имя Серафима Саровского, где военнослужащие могут пообщаться с батюшкой, помолиться, ведь православная вера - это духовная опора нашего государства во все времена, дающая силы и надежду. В части ведется и большая работа по благоустройству территории, служебного жилья для военнослужащих, создаются комфортные условия для службы.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

За время боевой учебы участники сборов получили дополнительные специальные знания и навыки, необходимые для руководителей регионального и муниципального уровней. Занятия прошли на войсковом стрельбище. Здесь каждый учился обращаться с разными видами оружия, на автодроме обучали вождению спецтехники.. Оборудовали учебные точки, где вели подготовку по связи и тактической медицине. Военные на практике учили участников сборов, как правильно вести себя в той или иной ситуации, вносили корректировки и отмечали лучших.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.