Фото: МБУК Городской Дворец культуры им.Д.Е.Кравцова, скриншот видео

В Брянске прошел музыкальный праздник «Яблочный Спас». Его провели 19 августа в рамках 10-го городского фольклорного фестиваля православной народной культуры «Мудрость православия — в традициях славянских». Событие прошло в Гордском Дворце культуры имени Дмиртия Кравцова. Об этом сообщают в учреждении культуры.

К участникам фестиваля обратился иерей Виктор Друян настоятель Храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербуржской.

На фестивале выступили:нНародный ансамбль русской песни «Родные напевы», образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка», народный ансамбль русской песни «Отрада», вокальный ансамбль «Сударушка», народный ансамбль русской песни «Околица»,образцовый детский обрядовый коллектив «На златом крыльце», молодежный народно-эстрадный ансамбль «Брянский карагод»,народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Дебряночка»,брянский казачий хор, ансамбль народной песни «Зорюшка», народный ансамбль русской песни «Ворожея»,народный ансамбль русской народной песни «Радуница», народный ансамбль русской песни «Черемушки». Задорными танцами и плясками радовали зрителей ансамбль танца «Карамель» и ансамбль эстрадного танца «Ассорти».

Для детей провели веселую игровую программу. Работала выставка - ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества.

Продолжила фольклорный фестиваль музыкальная программа. Прозвучали песни в исполнении заслуженного работника культуры РФ Михаила Кулешова, солистов Дворца культуры Ивана Семеркова, Натальи Ильинской.

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