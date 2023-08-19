Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области отменили постановление о выплатах донорам. Постановление от 14 августа подписал исполняющий обязанности губернатора Юрий Филипенко.

В документе говорится о том, что «постановление администрации Брянской области от 10 ноября 2011 года № 1015 «Об оплате за сданную кровь и ее компоненты и выплате компенсации на питание донорам» утратило силу.

Вероятно, что отмена связана с необходимостью актуализации документа то есть, вскоре будет опубликовано новое постановление, связанное с донорством крови.