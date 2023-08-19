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Общество19 августа 2023 13:57

В Брянске простились с иеросхимонахом Лаврентием

Старца похоронили у стен главного собора Свенского монастыря
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Брянская губерния".

Фото: "Брянская губерния".

В Брянске 19 августа простились с иеросхимонахом Лаврентием. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Отпевание состоялось в Успенском соборе Свенского монастыря. Гроб с телом усопшего обнесли вокруг храма. Старца Лаврентия похоронили у стен главного собора Свенского монастыря.

Фото: "Брянская губерния".

Фото: "Брянская губерния".

Напомним, насельник Свенского Свято-Успенского монастыря иеросхимонах Лаврентий (Сердюцкий) скончался 17 августа. Значительную часть своей жизни он посвятил созидательному труду на благо родной Брянщины.

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