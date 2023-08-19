В Брянске простились с иеросхимонахом Лаврентием

Фото: "Брянская губерния".
В Брянске 19 августа простились с иеросхимонахом Лаврентием. Об этом сообщает «Брянская губерния».
Отпевание состоялось в Успенском соборе Свенского монастыря. Гроб с телом усопшего обнесли вокруг храма. Старца Лаврентия похоронили у стен главного собора Свенского монастыря.
Фото: "Брянская губерния".
Напомним, насельник Свенского Свято-Успенского монастыря иеросхимонах Лаврентий (Сердюцкий) скончался 17 августа. Значительную часть своей жизни он посвятил созидательному труду на благо родной Брянщины.