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Общество19 августа 2023 11:33

В Бежицком районе Брянска устроили санитарную пятницу

В сквере имени Александра Волкова покосили газоны
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска устроили санитарную пятницу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Покосили газоны в сквере имени Александра Волкова. Убрали мусор на улице Комсомольской. Коммунальщики очистили от травы территорию, прилегающую к памятнику Дмитрия Медведева, и покосили участок одноименной улицы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В порядок привели остановки в районе бежицкого рынка. Чистоту навели Работники финансового управления, комитета по экономике, жилищного отдела и комитета по ЖКХ Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

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