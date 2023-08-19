Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска устроили санитарную пятницу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Покосили газоны в сквере имени Александра Волкова. Убрали мусор на улице Комсомольской. Коммунальщики очистили от травы территорию, прилегающую к памятнику Дмитрия Медведева, и покосили участок одноименной улицы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В порядок привели остановки в районе бежицкого рынка. Чистоту навели Работники финансового управления, комитета по экономике, жилищного отдела и комитета по ЖКХ Брянской городской администрации.