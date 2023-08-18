В Брянской области прошел молодежный фестиваль рыбной ловли

Фото: комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

В Брянской области прошел молодежный фестиваль «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Событие состоялось 17 августа в поселке Новые Дарковичи, на базе отдыха. Об этом сообщают в комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Фото: комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

В этом году в фестивале участвовали19 команд ведущих предприятий и организаций Брянска.

В итоге самый большой улов весом 4100 грамм у ПАО «Кремний». На втором месте с результатом 2661 грамм – АО «УК «БМЗ». На третьем -АО «Брянскпиво» с уловом 1608 грамм.

В номинации "Первый улов" победу одержал представитель команды - АО «УК «БМЗ» »! В номинации "Трофейная рыба" - АО «Брянскпиво» (271 грамм.).

Возрастное ограничение - 16+