Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области к 1 сентября капитально отремонтировали 32 школы. На эти цели выделили 1 557 миллиона рублей, в том числе 1 374 миллиона рублей составила федеральная субсидия. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Лично побывал на всех наших объектах, где ведется капремонт, - сказал глава брянского региона во время проведения Всероссийского штаба по контролю за строительством и капремонтом школ. - Кроме того, все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. 1 сентября дети войдут в светлые отремонтированные классы, оснащенные современным учебным оборудованием.

В прошлом году капитально отремонтировали и оснастили современным учебным оборудованием 28 школ.

- Две недели остается до 1 сентября, когда наши школьники снова сядут за парты, - сказал Александр Богомаз. - Конечно, хочется, чтобы дети учились в современных, комфортных условиях, поэтому мы активно участвуем в программе по модернизации школьных систем образования.