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Общество18 августа 2023 7:46

В Брянске устроили праздник для будущих первоклассников

Ребятам вручили рюкзаки со школьными принадлежностями
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Володарская администрация города Брянска.

Фото: Володарская администрация города Брянска.

В Володарском районе Брянска устроили праздник для будущих первоклассников. В рамках благотворительной акции «Город - детям» ребятам вручили рюкзаки со школьными принадлежностями. Об этом сообщают в Володарской администрации города Брянска.

Коллективы Домов культуры имени Горького» и Володарского района подарили ребятам и их родителям творческие номера и игровую программу.

Фото: Володарская администрация города Брянска.

Фото: Володарская администрация города Брянска.

- Самое важное было видеть улыбку и счастье в глазах будущих первоклассников и их родителей, - рассказали в Володарской районной администрации. – Мы благодарим все учреждения и предприятия Володарского района, принявшие участие в уже традиционной благотворительной акции.

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