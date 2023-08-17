В Брянске за два года появятся десять спортивных площадок

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска за два года появятся десять спортивных площадок. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Спортобъекты появятся в ближайшее время в лицее №27, школах №30 и 55, в Центре туризма и экскурсий города Брянска.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В прошлом году спортивные площадки построили на территориях школ №28, 40, 41, 51, гимназии №1, скейт-площадка появилась в Белых Берегах.

Работы проводят по программе «Инициативное бюджетирование».