Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На зданиях Брянска появляются праздничные плакаты. Город начали украшать к 17 сентября – к 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и к Дню города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Одним из первых начали украшать городской Дом культуры Советского района. Праздничные плакаты в сочетании алого, красного, бордового цветов. С одной стороны - стилизованная цифра «80», с другой - радостные лица солдат-победителей. И такие баннеры, плакаты, перетяжки, иллюминации и консоли до 17 сентября украсят весь областной центр.

Работников дорожного управления призвали оперативно включиться в работу.

- К 1 сентября установите все имеющиеся конструкции, разместите баннеры и обновите иллюминацию», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.- В День знаний школьники и все жители Брянска должны видеть, что Брянск готовится отмечать 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.