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Звезды17 августа 2023 12:06

Брянский драмтеатр учавствовал в международном фестивале

Артисты показали спектакль «Роман с собственной душой»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого.

Фото: Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого.

Брянский драмтеатр учавствовал в третьем Международном фестивале камерных и моноспектаклей «Театр. Территория единения».Постановку представили 15 августа. Об этом сообщают в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого.

Атеры драмтаетра показали авторский спектакль Кристины Корзниковой «Роман с собственной душой». Он посвящен Марине Цветаевой – великому поэту, женщине, бурной натуре.

В спектакле звучат имена мужчин, героев, с которыми у поэтессы были яркие истории любви. И, конечно же, стихи.

В спектакле задействованы актеры Кристина Корзникова и Алексей Дегтярев. Их игра не оставил равнодушными зрителей и экспертов фестиваля. Специалисты отметили хорошую режиссуру, игру актеров, подбор текста и особенную атмосферу.

Возрастное ограничение - 12+

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