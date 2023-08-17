В Брянске скончался иеросхимонах Лаврентий

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянске скончался насельник Свенского Свято-Успенского монастыря иеросхимонах Лаврентий (Сердюцкий). Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Значительную часть своей жизни иеросхимонах Лаврентий, в миру Александр Антонович, посвятил созидательному труду на благо родной Брянской земли.

Последние десятилетия своей жизни он отдал служению церкви.

- Долгое время он нес послушание в качестве алтарника храма Тихвинской иконы Божией Матери, - рассказали в Брянской епархии. - После же смерти супруги Господь призвал будущего иеросхимонаха Лаврентия к монашескому подвигу, который он подъял в 2010 году, приняв новое имя в честь праведного Лазаря Четверодневного в Бело-Бережской Иоанно-Предтеченской пустыни. Промыслом Божиим на закате своего земного странствования отец Лазарь был призван к священнослужению у Святого Престола, которое для него было подлинной наградой за многочисленные труды, принесенные им Господу и людям. Незадолго до своей кончины иеромонах Лазарь принял великую схиму с именем Лаврентий.

Прощание с с иеросхимонахом Лаврентием состоится в субботу 19 августа в Успенском Соборе Свенского монастыря. По окончании Литургии будет совершен чин отпевания, после чего его похоронят на территории монастыря.