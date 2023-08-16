В Брянске возводят последнюю опору Славянского моста

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске строители возводят последнюю, шестую, опору Славянского моста. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Пока они трудятся в русле Десны, на уже построенных участках продолжения улицы Горького дорожники начали устанавливать знаки. Укладывают решетки ливневой канализации. Рабочие начали делать разметку.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На мосту заканчивают монтаж фонарей. Вдоль тротуаров устанавливают барьерное ограждение.

Строительство Славянского моста ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».