Игорь Маковский: студенческие отряды – кузница кадров для энергетической отрасли

Фото: ПАО «Россети Центр».

В рамках оперативного совещания Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил студентов-энергетиков с успешным завершением сезона студенческих отрядов в 20 филиалах компании.

40 студотрядов приняли участие в торжественных прощальных линейках. Этим летом на энергообъектах Обществ практические навыки получили 520 студентов высших и средних образовательных учреждений.

Под руководством опытных наставников ребята сделали первые шаги в профессиональном развитии, на деле, а не в теории, узнали – что такое быть энергетиком. Как и в прошлые годы, на весь период студентов, помимо работы, привлекали к социальной и культурной жизни филиалов.

По итогам летнего трудового сезона в рамках конкурсного отбора будут определены лучшие отряды, которые примут участие во Всероссийском слете энергетических отрядов ПАО «Россети».

«Ежегодно ряды энергетиков в летние месяцы пополняют учащиеся профильных учебных заведений. Славная традиция студотрядов помогает молодежи понять, что же такое настоящий труд, как важна работа в команде и что ждет их в будущем. Для нас студенческие отряды – кузница кадров, возможность рассказать об отрасли, вариантах развития и поддержки, которые ждут молодых специалистов в нашей компании», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.