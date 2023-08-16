Брянщина получит еще 261,2 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянская область получит от Правительство Российской Федерации дополнительно 261,2 миллиона рублей. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Наш регион стал одним из 24 субъектов Российской Федерации, которому Правительство Российской Федерации дополнительно компенсирует затраты на реализацию программы расселения аварийного жилья, - рассказал глава брянского региона.

Всего необходимо переселить 2078 человек из аварийного жилья площадью 25,77 квадратных метров. Его признали таки до 1 января 2017 года.

- Благодаря реализации программы улучшили свои жилищные условия жители Белоберезковского, Трубчевского, Выгоничского и Мглинского городских поселений, города Дятьково, Карачева и Фокино, - рассказал Александр Богомаз. -. В настоящее время ведется работа по расселению аварийного фонда в Брянске, Клинцах и поселке Локоть — дополнительно из областного резервного фонда выделено 86,5 миллиона рублей.

В Бежицком районе Брянска за счет областного бюджета (241,7 миллиона рублей) построили дом на 138 квартир. Сейчас в нем идут работы по внутренней отделке помещений.