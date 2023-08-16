В Брянске вручат муниципальные стипендии

Фото: из архива пресс-службы Брянской городской администрации.

В Брянске накануне Дня города вручат муниципальные стипендии. Ежегодную церемонию проведут 12 сентября в детской школе искусств имени Татьяны Николаевой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пригласят 250 лауреатов. В номинации «Образование» 100 школьников, 93 учащихся лицеев и гимназий, а также 7 обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей. В номинации «Культура» отобрали 30 детей и 15 взрослых. Кстати сказать, муниципальная стипендия в размере 1 000 рублей выплачивается лауреату ежемесячно в течение года.

Напомним, что муниципальные стипендии в Брянске вручают уже больше 10 лет. Награждают в трех номинациях: (200 человек), культура (45 человек) и общественные молодежные объединения (5 человек). При этом с 2021 года количество воспитанников образовательных учреждений, которые могут рассчитывать на стипендию, увеличилось со 100 до 200 человек.

- Ежемесячное денежное поощрение предусмотрено для поддержки одаренных детей, талантливой молодежи, деятелей культуры, внесших вклад в развитие искусства, учащихся школ, гимназий и лицеев города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной деятельности, - рассказали в мэрии города.