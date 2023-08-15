Фото: А.В.БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщине к новому отопительному сезону подготовили 72 процента котельных. Заменили 45,8 километра ветхих тепловых сетей. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Всего с 2017 года построили 14 и реконструировано 19 котельных, заменили 420 километров тепловых сетей. Из областного бюджета на эти цели выделили почти миллиард рублей.

Продолжают модернизировать и строить новые объекты теплоснабжения. 90 миллионов рублей выделили из областного бюджета на реконструкцию квартальной котельной по улице Степной, чтобы подключить новые жилые дома, работы планируют завершить к середине сентября.

Идут работы по подключению нового хирургического корпуса Брянской областной детской больницы. Кроме того, заменят около 450 метров трубопровода в четырехтрубном исполнении на территории больницы.

Специалисты трудятся также и в подшефной Брянке. Максимально быстро смонтировали три блочно-модульные котельные, построили теплотрассы. Сейчас проводят закупочные процедуры на поставку газовой блочно-модульной котельной для Брянковской центральной городской многопрофильной больницы.

- Главное при прохождении отопительного сезона - обеспечить безаварийную работу оборудования котельных, а жителей - тепловой энергией и горячей водой, - сказал Александр Богомаз.