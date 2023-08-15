Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске у Дворца единоборств Артема Осипенко состоялось шоу силачей. Событие прошло в день физкультурника. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В шоу участвовали председатель федерации сильнейших атлетов России, многократный чемпион СССР, Мира и Европы Вячеслав Пискунов, директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, директор Дворца единоборств, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств региона Александр Горбач, представители спортивного сообщества и, конечно же, зрители.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Атлеты демонстрировали выполнение различных упражнений: «Кантовка» - перемещение на время покрышки от грузовика, «Прогулка фермера» - перенос на наибольшее расстояние двух металлических баллонов общим весом 120 килограмм, «Бревно» - жим металлического 100-килограммового бревна (максимальное количество раз за 60 секунд), «Становая тяга» - спортсмены выполняли становую тягу на количество раз, снарядом служил легковой автомобиль, «Камни Атласа» - силачи на время устанавливали пьедестал из трех камней массой 125 килограмм, 145 килограмм, 155 килограмм.

Наиболее ярким и запоминающимся стало упражнение «Буксировка». Силачи должны были а наименьшее время переместить автомобиль кроссовер на 30 метров.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Победу в соревнованиях завоевал Евгений Дмитриев, второе у Владлена Валяева, а третье – у Юрия Соловьёва.

Возрастное ограничение –18+