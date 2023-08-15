Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские парапланеристы привезли золото с Чемпионата ЦФО. Соревнования прошли с 10 по 14 августа в Московской области на аэродроме Малино. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Первое место заняла в Чемпионате Центрального федерального округа по спорту сверхлегкой авиации сборная команда Брянщины. В ее составе - Евгений Кулистиков, Дмитрий Потапов, Алексей Лапутин, Алина Ушакова.

В общем зачете отличился Дмитрий Потапов занявший 3 место, а в женском зачете Алина Ушакова заняла 2 место.

В общем зачете отличился Дмитрий Потапов. Он занят третье место, а в женском зачете - Алина Ушакова. Она заняла второе место.

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