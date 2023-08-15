Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2023 8:53

В Брянской области пройдет молодежный фестиваль «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»

Событие состоится 17 августа в Новых Дарковичах
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Брянском районе в поселке Новые Дарковичи 17 августа на базе отдыха пройдет открытый фестиваль по любительской ловле рыбы среди работающей молодежи города Брянска «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Больше четверти населения Брянска,102 830 человек, составляет молодежь. В областном центре действуют 52 школьных, 17 студенческих, а также шесть и пять волонтерских отрядов на базе общественных организаций и предприятий города Брянска соответственно.

Добровольцы активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, в проведении тематических мероприятий для детей с особенностями развития. Волонтеры поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и семьи мобилизованных. По итогам прошлого года шесть из них были награждены соответствующим почетным знаком.

Возрастное ограничение – 6+

КАРТИНА ДНЯ