Сотрудники Брянскэнерго сплавились по реке на байдарках

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Первичная профсоюзная организация филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» организовала для работников энергопредприятия - членов профсоюза сплав на байдарках по реке Десне.

Более пятидесяти участников – энергетики и члены их семей – стартовали от берега реки в Бежицком районе и, преодолев расстояние свыше 5 километров, успешно завершили сплав в Володарском районе. Неспешное путешествие по водной глади участники совершали на специальных открытых лодках с удобной посадкой, предварительно ознакомившись с информацией по технике гребли веслами с учетом направления течения. Сплав по реке происходил с соблюдением всех правил безопасности пребывания людей на воде, включая использование спасательных жилетов.

Участвуя в мероприятии, которое для членов профсоюза было организовано впервые, энергетики взглянули на родной город с нового ракурса, полюбовались красотами природы, смогли отвлечься от рабочих будней, провели время с семьями, получили заряд бодрости и хорошего настроения.

«Деятельность нашей профсоюзной организации направлена на гармоничное и всестороннее развитие сотрудников «Брянскэнерго», – отмечает председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианн Проскоченко. – Мы стараемся организовывать для сотрудников мероприятия, направленные на укрепление физического и духовного состояния. Сплав на байдарках очень понравился сотрудникам, зарядил их энергией и желанием больше внимания уделять здоровому образу жизни».

«Сплав по реке, который для сотрудников филиала организовал наш социальный партнер – профсоюз, – полезный и приятный способ провести время, – подчеркивает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Подобные мероприятия способствуют пробуждению интереса к новым видам спорта, приобщению энергетиков к здоровому образу жизни, что, несомненно, положительным образом скажется на здоровье наших сотрудников и членов их семей».