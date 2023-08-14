В храм брянского поселка Локоть прибыл ковчег с мощами Матроны Московской

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В храм брянского поселка Локоть, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, прибыл ковчег с мощами Матроны Московской. Событие состоялось в воскресенье, 13 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Благочинный Брасовского церковного округа и настоятель храма во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Локоть протоиерей Владимир Сафронов и прихожане храма торжественно встретили святыню после окончания Божественной литургии.

После молебна протоиерей Владимир Сафронов обратился к молящимся с пастырским словом, в котором рассказал о жизни святой старицы.

Поклониться святыне верующие могут до 20 августа, с 8.00 до 20.00.