В брянском селе Брянскустичи проложили 6068 метров водопровода

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Унечском районе, в селе Брянскустичи, проложили 6068 метров водопровода. Реконструкцию водопроводных сетей проводят по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» . Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Пробурили водозаборнуюскважину, установили водонапорную башню, камеру насосной станции, металлический павильон над насосной станцией, проложили внутриплощадочные инженерные сети, сделали ограждение территории водозабора.

Работы на объекте завершили в 2023 году. Систему опробировали. Объект приняли и поставили на кадастровый учет.

- Реализация проекта в селе Брянкустичи позволило улучшить качество питьевой воды, довести показатели до нормативных, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - К новым водопроводным сетям подключились 67 домовладений.

В ближайшее время в Унечском районе планируют ввести в эксплуатацию еще три объекта водоснабжения. Питьевую воду получат в селах Красновичи, Писаревка, Старая Гута.