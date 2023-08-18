В Брянскэнерго завершился очередной сезон работы студенческих энергетических отрядов

Фото: ПАО «Россети Центр» − «Брянскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» − «Брянскэнерго» завершился сезон работы студенческих строительных отрядов на объектах энергопредприятия. В этом году трудовую вахту в «Брянскэнерго» несли 3 студенческих энергетических отряда с одноименным названием «Синергия 32», в который вошли 22 человека – студенты Брянского государственного аграрного университета, смоленского филиала «НИУ МЭИ» и Почепского механико-аграрного техникума.

Ребята осваивали азы энергетических профессий в 7 производственных подразделениях филиала. В их должностные обязанности входило участие в плановых осмотрах воздушных линий и трансформаторных подстанций 10/04 кВ, расчистке просек и выполнении строительных работ в рамках технологического присоединения. Студенты также обновляли диспетчерские наименования, делали съемку показаний приборов учета, заносили данные в учетную программу, составляли акты бездоговорного и безучетного потребления в районах с большими потерями электроэнергии.

Во время несения трудовой вахты группа студентов работала на ПС 110/6 кВ «Сталелитейная» под руководством мастера Бежицкого участка службы подстанций Андрея Бартулиса. В раках закрытия сезона 2023 ребята, его подопечные провели экскурсию по энергообъекту для остальных участников студотрядов.

Кроме непосредственной трудовой деятельности студотрядовцы вместе с другими сотрудниками филиала принимали активное участие в социальной жизни энергопредприятия: в рамках международного Дня молодежи сплавлялись на байдарках по реке Десне, боролись за победу в соревнованиях по рыбной ловле.

Особую роль в повышении интереса к энергетическим профессиям у студентов сыграл Совет молодежи «Брянскэнерго», члены которого неоднократно встречались с будущими коллегами, делились с ними впечатлениями о работе, рассказывали о возможностях карьерного роста, о своих профессиональных успехах и досуговой жизни филиала. Сотрудники управления персонала проводили с ребятами деловые игры, направленные на раскрытие потенциала будущих энергетиков – выявления лидерских качеств и развитие коммуникационных навыков.

«Работа студенческих отрядов на наших объектах – важная часть работы в системе подготовки кадров и привлечении молодых перспективных специалистов в филиал, – подчеркивает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Эта практика дает ребятам возможность узнать энергетические профессии «изнутри», а нам, как работодателям, позволяет выявить самых перспективных молодых специалистов, которые в будущем могут пополнить ряды наших сотрудников».