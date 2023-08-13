Брянское «Динамо» обыграло песчанокопскую «Чайку»

Фото: ФК "Динамо Брянск".

Брянское «Динамо» на выезде обыграло песчанокопскую «Чайку». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сине-белых. Об этом сообщают на официальном сайте ФК «Динамо Брянск».

Победных два гола брянские футболисты отправили в ворота соперника в первом тайме. Один мяч на 42-й минуте забил Даниил Лупа, а второй на 45-минуте – Владислав Фасхутдинов.

После этого матча брянское «Динамо» заняло торе место в турнирной таблице, а «Чайка» - третье.

- Спасибо всем болельщикам за поддержку! - сказали брянские футболисты. -Один город - одна команда

Следующий матч брянская команда проведет на своем поле. Игра состоится 19-го августа. Сине-белые примут «Муром». Матч пройдет на стадионе «Динамо» и начнется в 18:00.

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