В брянском Сельцо прошли Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском Сельцо прошли Всероссийские соревнования по баскетболу три на три «Оранжевый мяч». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Спортсмены комбината «Десна» показали прекрасные результаты.

Так, юноши 2010 года завоевали первое место, 2007 год, юноши – первое и третье места; 2007 год, девушки - первое место; 2005 год, девушки - первое место; 2004 год и старше, мужчины – первое место.

Спортсмены занимаются у тренеров Татьяны Алдушиной и Валентины Кошенько.

Возрастное ограничение – 6+