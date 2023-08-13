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Спорт13 августа 2023 14:46

В брянском Сельцо прошли Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

Спортсмены комбината «Десна» показали лучшие результаты
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянском Сельцо прошли Всероссийские соревнования по баскетболу три на три «Оранжевый мяч». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Спортсмены комбината «Десна» показали прекрасные результаты.

Так, юноши 2010 года завоевали первое место, 2007 год, юноши – первое и третье места; 2007 год, девушки - первое место; 2005 год, девушки - первое место; 2004 год и старше, мужчины – первое место.

Спортсмены занимаются у тренеров Татьяны Алдушиной и Валентины Кошенько.

Возрастное ограничение – 6+

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