Спотрплощадка в Трубчевском районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске открыли четыре универсальные спортплощадки. Событие состоялось 12 августа в день физкультурника. На каждую площадку выделили по 2.5 миллиона рублей.Их построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Спортплощадка в Суражском районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Комплексы уличных тренажеров установили в селе Нивное Суражского района, в селе Симонтовка Мглинского района, в деревне Городцы Трубчевского района и в селе Верещаки Новозыбковского городского округа.

Спортивные объекты включают в себя комплекс спортивных перекладин, турников и брусьев, велотренажеры, кардиотренажеры, силовое оборудование. Покрытие на площадках выложили резиновой плиткой.