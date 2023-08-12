Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт11 августа 2023 21:00

В брянском поселке Белые Берега прошел фестиваль «Готов к труду и обороне»

Событие приурочили к Дню физкультурника
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Фокинская районная администрация города Брянска.

Фото: Фокинская районная администрация города Брянска.

В брянском поселке Белые Берега прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». В нем приняли участие трудовые коллективы Фокинского района Брянска. Событие приурочили к Международному Дню физкультурника. Об этом сообщают в Фокинской районной администрации города Брянска.

Целый день команды предприятий района боролись за звание сильнейшей.

Спортивная часть фестивали состояла из подтягивания и наклонов, сборки-разборки автомата на время, стрельбы из пневматической винтовки и командной эстафеты.

- В очередной раз сплоченная команда центра реабилитации инвалидов Фокинского района, принявшая самое активное участие в фестивале, доказала, что ограниченные возможности – время особых побед, - рассказали в Фокинской районной администрации. - На одной площадке собрались люди с огромной силой воли, позитивным настроем, желанием заниматься спортом и быть активными.

Фото: Фокинская районная администрация города Брянска.

Фото: Фокинская районная администрация города Брянска.

После того, как подвели промежуточные итоги, началось открытие фестиваля. Участников приветствовал глава Фокинской администрации Александр Гаврилов. Он поздравил участников с праздником, пожелал успехов и побед, подчеркнул, что главная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, приобщение к активным формам досуга и отдыха, стимулирование творческих способностей, популяризация комплекса ГТО.

«Визитная карточка» открыла творческую часть события. Затем команды презентовали свои бивуаки и соревновались в приготовлении блюд. Прошел и конкурс «Песня о Спорте».

После подвели общие итоги, провели торжественную церемонию награждения и закрытия фестиваля.

Возрастное ограничение – 6+

КАРТИНА ДНЯ