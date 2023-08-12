В Брянске состоялся первый общегородской субботник

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 12 августа, накануне празднования 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Дня города, прошел первый общегородской субботник. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Привести в порядок город вышли больше 3,7 тысячи человек. В их числе - сотрудники городской и районных администраций, областных и федеральных структур, работники дорожного управления, коммунальных служб и управляющих компаний, предприятий и организаций, жители города. Задействовали порядка 40 единиц техники. Вывезли 267 метров кубических отходов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Участники субботника проводили механическую уборку дорог и тротуаров, мойку дорог, покраску малых архитектурных форм, уборку мусора на кладбищах. Также убирали мусор и приводили в порядок дороги, обочины, дворы, скверы, парки, территории предприятий, организаций и учреждений.. Особое внимание в этот раз уделили очистке остановок от несанкционированной рекламы и надписей, а также покосу травы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Брянская городская администрация благодарит всех, кто принял активное участие в субботнике, - говорят в мэрии города. - Вы вносите достойный вклад в подготовку Брянска к встрече знаменательной юбилейной даты!

Следующие общегородские субботники состоятся 26 августа и 9 сентября.