В приграничных районах Брянщины прошли благотворительные концерты

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В приграничных районах Брянской области прошли благотворительные концерты. Их провели в поддержку военнослужащих, их семей и жителей приграничных территорий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

По приглашению губернатора Брянской области Александра Богомаза в регион приехал ансамбль песни и танца культурного центра ГУ МВД России по Москве «Горница», а также солисты культурного центра УМВД России по Брянской области Валентин Фирсов и Сергей Новиков.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Артисты выступили с концертами в нескольких приграничных районах Брянщины. Ансамбль «Горница» порадовал военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции. Казачьи и народные песни и пляски, заряжали зрителей положительной энергетикой. Зрители адресовали артистам искренние слова признательности.

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