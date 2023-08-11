Для будущих отличников

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть -Дружба"

Удобные пеналы, коробки разноцветных карандашей, стильные ранцы – кто не помнит это чувство, когда перебираешь новенькие сокровища где-нибудь в середине августа. И ждёшь первое сентября- чтобы достать всё из школьного рюкзака, разложить на парте и любоваться. Благодаря АО «Транснефть – Дружба» несколько десятков комплектов со школьными принадлежностями в преддверии Дня знаний отправились детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Школьные годы чудесные

Когда в Брянске была объявлена общегородская благотворительная акция «Город- детям» у нефтепроводчиков сомнений не было- конечно, участвовать. К акции помощи будущим первоклассникам из малообеспеченных и приёмных семей присоединились сотрудники аппарата, производственно-эксплуатационного и Брянского районного управлений. Собрать ребёнка в школу- удовольствие не из дешёвых. Чтобы порадовать детей и поддержать их родителей, нефтепроводчики каждый ранец, а их, к слову подготовили 38 штук, выбрали с любовью и укомплектовали, как говорится, по полной программе. Одним из тех, кто принял в благотворительной предсентябрьской акции участие стал слесарь производственного подразделения Брянского районного управления предприятия Станислав Ляпкало.

«Нефтепроводчики не проходят мимо таких мероприятий. И всегда стараются в них участвовать. Постарался внести свой посильный вклад, надеюсь, ребятишкам переданные школьные принадлежности помогут получать новые знания и хорошие оценки», - говорит волонтёр.

Традиция помогать

Разноцветная горка школьных ранцев, пухлых от содержимого - канцелярских принадлежностей- пока ещё ждёт отправки дошколятам. Праздник, на который соберутся без пяти минут первоклассники и где им вручат собранные нефтепроводчиками к Дню знаний подарки пройдёт в конце августа - когда до первого сентября останутся считанные дни. Дружбинцы обязательно придут поздравить вчерашних детсадовцев с началом нового, интересного периода в их жизни и пожелать успехов в учёбе.

«У предприятия очень заметная социальная составляющая. Сотрудничество «Транснефть – Дружбы» с муниципалитетом давнее и крепкое. Благодаря нашим совместным усилиям мы помогаем детям, которым наиболее важно внимание и забота», - отмечает глава Фокинского района города Брянска Александр Гаврилов.

Участие в благотворительной акции «Город- детям» лишь малая часть волонтёрского движения предприятия. Реализация добровольческих проектов помощи детству - многолетняя традиция АО «Транснефть – Дружбы». Среди подопечных акционерного общества- воспитанники подшефных социальных учреждений в регионах присутствия предприятия. Ежегодно добровольцы- нефтепроводчики организовывают для детей праздники «Подари ребёнку чудо» и «Чужих детей не бывает»- с вручением подарков и яркими представлениями.

В 2023-ем году волонтёрские проекты, в которых активно участвуют сотрудники предприятия, приурочены к юбилею ПАО «Транснефть» и проходят в рамках программы «30 добрых дел».