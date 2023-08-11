В Брянске после капремонта открыли стадион «Камвольщик»

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Бежицком районе Брянска накануне Дня физкультурника,11 августа, после капитального ремонта открыли стадион «Камвольщик». Радостное событие разделили высокий гость - первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Стадион «Камвольщик» был построен в 1958 году, с тех пор ремонт здесь не проводили. Сейчас спортобъект . практически отстроили заново, здесь оборудовали профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием. На дорожках уложили современное резиновое покрытие. Кроме того, на спортивном объекте появились трибуны, рассчитанные на 400 зрителей, а также установили современное освещение, благоустроили территорию около стадиона. Обновленный стадион будет работать не только для воспитанников спортшколы спорткомплекса «Десна», но и для жителей микрорайона.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- В Бежицком районе в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» строятся еще несколько спортивных объектов, - рассказал Александр Богомаз. - Практически готов футбольный манеж, который позволит проводить тренировки и соревнования вне зависимости от погодных условий. Идут масштабные работы по реконструкции, но можно сказать, по строительству нового ледового дворца «Пересвет», который является тренировочной и соревновательной площадкой спортивного клуба «Брянск». Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами «Бежица». Работы на объектах идут по плану.

Напомним, 11 августа на Брянщину приехал первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. Он побывал во Дворце единоборств имени Артема Осипенко и принял участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Выгоничах.