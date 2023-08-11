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Общество11 августа 2023 12:44

В брянских Выгоничах открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

На строительство объекта потратили больше 137 миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянских Выгоничах открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект возвели в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На строительство ФОКа выделили больше 137 миллионов рублей. В том числе 123 млн — это средства федерального бюджета. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Выгоничском ФОКе уже открыли спортивную школу.

-Хочу пожелать всем жителям района заниматься физкультурой и спортом, но самое главное - приводить сюда своих детей, - сказал Александр Богомаз. - Здоровый образ жизни надо формировать с детства, когда можно увлечь ребенка спортом, «зажечь» его в стремлении быть лучшим, первым, побеждать!

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В церемонии открытия принимал участие первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

- Хочу выразить особые слова благодарности Правительству Российской Федерации, Министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину и нашему гостю Азату Рифгатовичу Кадырову за такую весомую поддержку брянского спорта и всех наших инициатив по развитию и формированию основ здорового образа жизни, - сказал глава брянского региона.

Напомним, накануне Дня физкультурника Брянщишу посетил первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. Он побывал во Дворце единоборств имени Артема Осипенко.

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