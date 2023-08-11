Брянскую область посетил замминистра спорта РФ Азат Кадыров

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянскую область накануне дня физкультурника посетил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Вместе с губернатором Брянской области Александром Богомазом высокий гость побывал во Дворце единоборств имени нашего земляка, прославленного спортсмена, девятикратного чемпиона мира по самбо, заслуженного мастера спорта, капитана сборной страны по самбо Артема Осипенко. Пообщались с юными спортсменами, тренерами, посмотрели, как проходят тренировки. Об этом глава брянского региона сообщает на своей странице ВКонтакте.

Азат Рифгатович видел наш Дворец единоборств еще во время строительства, и сегодня смог профессиональным взглядом оценить, как объект эксплуатируется.

- В спортшколе Дворца единоборств есть отделения баскетбола, гандбола, настольного тенниса, дзюдо, волейбола, бокса, спортивной борьбы, самбо, смешанных боевых единоборств, всестилевого каратэ, киокусинкай, фехтования, -рассказал Александр Богомаз. - Здесь уже сейчас занимаются в секциях различными видами спорта свыше 1400 человек. Также ежедневно порядка 1500 жителей всех возрастов посещают различные спортивные залы и бассейны дворца.

Первый заместитель Министра спорта Российской Федерации дал высокую оценку нашему главному спортивному объекту.

- В Брянской области есть все возможности, чтобы растить настоящих чемпионов! – сказал Азат Кадыров. - Удачи ребятам и новых спортивных побед!