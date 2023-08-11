Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске наградили лучших спортсменов. Торжественное событие прошло 10 августа в конференц-зале Дворца единоборств имени Артёма Осипенко . Здесь собрались люди, внесшие огромный вклад в становление и развитие физической культуры и спорта в Брянской области - ветераны спорта, спортсмены и тренеры. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Поздравить «виновников торжества» пришли заместитель Губернатора Брянской области Николай Лучкин, директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями юных спортсменов и музыкальными подарками от творческих коллективов.

Сейчас на Брянщине развивается 75 видов спорта, 73 региональных спортивных федераций, более 420 тыс. человек систематически занимаются физической культурой и спортом.

Правительство области поддерживает спортсменов: тренеры и тренеры-преподаватели получают квартиры, им повышают заработную плату, стипендии спортсменам и их тренерам. А также идет масштабное строительство спортивных объектов на территории Брянской области, которое ведется не только в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», но и за счет средств регионального бюджета.