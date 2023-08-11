Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы почтил память Владимира Ермакова. Военнослужащие приехали в поселок Московский. Вместе с родственниками Героя России побывали у его могилы и возложили цветы. Память Вадима Ермакова почтили минутой молчания. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Также возложили цветы и к мемориальной доске, установленной на здании Добродеевской школы.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В день гибели воина начальник Управления Росгвардии по Брянской области генерал-майор полиции Иван Ванчугов посетил мать погибшего Елену Федосовну.

- Наш долг - всегда помнить о подвигах наших земляков и сослуживцев и воспитывать на их примере в подрастающем поколении патриотизм и любовь к Родине, - сказал генерал-майор полиции Иван Ванчугов. Низкий поклон родителям, которые воспитывают таких Героев.

Герой России Вадим Ермаков погиб в 1996 году в Северо-Кавказском регионе при исполнении воинского долга. Рядовой внутренних войск погиб, прикрывая отход товарищей и спасая солдат.