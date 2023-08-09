Жительница Брянщины Татьяна Рыбакина выращивает необыкновенно прекрасные цветы

Фото: "Новая жизнь32".

Жительница деревни Синицкое Клетнянского района Татьяна Рыбакина увлекается цветоводством. Голубоглазая статица, яркий остеоспермум, полосатая гацания, красавица петуния благоухают у нее в палисаднике. Без восхищения мимо не пройти. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: "Новая жизнь32".

Созданные ее руками клумбы радуют односельчан и украшают улицу.

Татьяна Александровна начинает работать на клумбах с ранней весны. Немало труда и душевной теплоты вложила женщина в эту цветочную красоту.

Кроме цветов в жизни Татьяны Рыбакиной не последнее место занимают семья, внуки, большое хозяйства. И все она успевает, для всех находит время.

Фото: "Новая жизнь32".

«Комсомольская правда - Брянск» желает нашей землячке крепкого здоровья и процветания во всем! Татьяна Александровна, создавайте красоту на радость своим близким людям, односельчанам, но и себе в удовольствие, конечно же!