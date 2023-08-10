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Общество10 августа 2023 17:52

В Брянске на Славянском мосту забили последнюю 115-ю сваю

Следующий этап - заливка ростверка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Славянском мосту забили последнюю 115-ю сваю в основание строящейся опоры №6. На следующем этапе строители будут заливать ростверк. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В четверг, 10 августа, мостостроители вывозят грунт из котлована. А после они распушат оголовки свай, выставят опалубку, свяжут арматурный каркас и забетонируют его. Ростверк опоры №6 будет готов. Затем на нем забетонируют шесть колонн и ригель сверху.

Протяженность моста составляет 270 метров. Его строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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