В Брянской области после обстрела ВСУ села Чаусы погиб мужчина

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Погарском районе после обстрела села Чаусы ВСУ погиб мужчина и еще двое местных жителей получили ранения. Об этом 10 августа на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Буквально два дня назад, 8 августа, ВСУ атаковали село Кирилловка в Климовском районе. Также обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе. К счастью, тогда из местных жителей никто не пострадал.