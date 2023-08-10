Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2023 14:06

В Брянской области после обстрела ВСУ села Чаусы погиб мужчина

Еще двое местных жителей получили ранения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Погарском районе после обстрела села Чаусы ВСУ погиб мужчина и еще двое местных жителей получили ранения. Об этом 10 августа на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Буквально два дня назад, 8 августа, ВСУ атаковали село Кирилловка в Климовском районе. Также обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе. К счастью, тогда из местных жителей никто не пострадал.

ЧПКАРТИНА ДНЯ